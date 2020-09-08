Мін’юст подав скаргу на суддю Вовка до Вищої ради правосуддя

Міністерство юстиції України подало до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Печерського районного суду міста Київ Сергія Вовка.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, він опублікував відео, на якому, як вважає міністр, «суддя Вовк іменем України ухвалює по суті вкрасти 10 мільярдів гривень».

«Його ухвала стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться належно на ухвалу відреагувати, за всією суворістю закону. Або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не відбудеться. Ну а ми не сидимо, склавши руки. На ухвалу ми щойно подали апеляційну скаргу. А на самого суддю Вовка – скаргу до Вищої ради правосуддя», - написав Малюська.

Також міністр нагадав, що у Верховній Раді «очікує на розгляд законопроєкт №4064, який блокує списання грошових коштів як захід забезпечення позову».

«Говорячи про судову владу, маю на увазі в основному першу інстанцію, в апеляційній ланці, здається, гучних проблем набагато менше, а Верховний та Вищий антикорупційний взагалі без істотних репутаційних втрат», - уточнив Малюська.

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Як повідомляв Укрінформ, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 2 вересня ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

3 вересня суддя Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже $ 165 млн.

7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Також стало відомо, що Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Сергієм Вовком рішення на користь Суркісів у справі Приватбанку.