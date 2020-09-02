Справа Шеремета: Захист Антоненка подав апеляцію на арешт

Захист фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») подав апеляційну скаргу на обрання Шевченківським райсудом Києва йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Документ опублікований на сайті юридичної фірми «Сенс Консалтинг», долученої до захисту Антоненка, передає Укрінформ.

«Публікуємо апеляційну скаргу адвоката (Дмитра – ред.) Кругового на ухвалу Шевченківського районного суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Антоненку. Ухвала підлягає оскарженню лише в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

В апеляційній скарзі Круговий зазначив, що прокурор не обґрунтував жоден з ризиків, наведених в його клопотанні, «суд свавільно встановив ризик втечі і ризик незаконного впливу на свідків (потерпілих), керуючись при цьому виключно тяжкістю інкримінованого діяння, а в частині вагомості доказів — лише їх номінальним переліком — реєстром матеріалів, не врахувавши принцип Летельє, за яким ризик втечі зменшується з перебігом часу, яким би він не був коротким».

Юристи наголошують, що після пом’якшення запобіжних заходів іншим обвинуваченим жодних негативних наслідків не настало, і це, на думку захисту Антоненка, опосередковано підтверджує безпідставність тверджень суду про тримання Антоненка під вартою як єдиний можливий спосіб усунення ризиків.

У «Сенс Консалтинг» нагадали, що розгляд судом присяжних справи щодо вбивства Шеремета призначений на п’ятницю, 4 вересня.

«Справу розглядатиме суд у складі 2 професійних суддів (Голуб, Антонюк) та трьох присяжних, відбір яких буде проводитися в першому засіданні», - поінформували в юридичній фірмі.

Також юристи зазначили, що наразі Антоненко перебуває під вартою 265 днів.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи, Андрій Антоненко, залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.

Також 25 серпня Шевченківський суд обрав запобіжні заходи Антоненку, Дугарь і Кузьменко - це тримання під вартою, домашній арешт, але вже без електронного браслета, і застава у розмірі 168 тис. гривень відповідно.