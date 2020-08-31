Суд залишив у силі заставу та електронний браслет для ветеранки "Пуми" — адвокат

Київський апеляційний суд залишив у силі для колишньої військової Інни Грищенко (позивний "Пума") носіння електронного браслета і заставу.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її адвокат Віталій Ковальчук.

“Сьогодні апеляційний суд розглянув апеляційні скарги захисників. Суд скасував ухвалу слідчого судді першої інстанції від 12 серпня (щодо запобіжного заходу Інні Грищенко — ред.), постановив нову ухвалу. Фактично ту ж саму ухвалу, з невеличкими змінами, якими визначив двох свідків, з якими Інні Грищенко заборонено спілкуватися. Браслет залишено, він діє до 16 вересня, зобов'язання теж до 16 вересня, застава залишилася в силі”, - поінформував юрист.

Як повідомлялося, 12 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний "Пума") у вигляді застави у розмірі понад 168 тис. гривень, а також зобов'язав носити електронний браслет.

19 серпня адвокат Грищенко Денис Ломанов повідомив, що у зв'язку з тим, що не було внесено заставу, їй вручили клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Подружжя добровольців АТО Інни та Владислава Грищенків підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косові Івано-Франківської області у 2018 році.

15 липня 2020 року закінчилася дія попереднього запобіжного заходу для Інни Грищенко, з неї зняли електронний браслет і всі зобов'язання.