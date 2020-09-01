У МВС заявляють про об'єктивність експертів у справі Шеремета

У справі щодо загибелі Павла Шеремета експерти не вийшли за межі компетенції та надали об’єктивний письмовий висновок

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

Зазначається, що таке рішення було прийнято 31 серпня під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції.

"Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ (Київського науково-дослідного інституту судових), які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Шеремета П. Г.", - ідеться у повідомленні.

Згідно з висновком ЦЕКК, експерти КНДІСЕ не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок. Зазначається, що ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур.

"За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання", - вказують у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи, Андрій Антоненко, залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.