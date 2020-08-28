МКІП підготував зміни, що пом'якшать обмеження на в’їзд для іноземців

Міністерство культури та інформаційної політики разом з Держагентством розвитку туризму підготували пом’якшуючі зміни до обмежень на в’їзд для іноземців та найближчим часом внесуть їх на розгляд уряду.

Про це йдеться на сторінці МКІП у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Спільно з Державним агентством розвитку туризму України підготували пом’якшуючі зміни до обмежень на в’їзд для іноземців. Винесемо їх на найближче засідання уряду. Розуміємо, що жорсткі обмежувальні заходи можуть негативно вплинути на туризм та концертну діяльність, тож разом з Кабінетом Міністрів України та усіма учасниками ринку працюємо над максимально безпечним та збалансованим розв'язанням спільної проблеми», - зазначили в МКІП.

Колектив Міністерства розуміє і поділяє стурбованість представників туристичної та концертної сфери обмеженнями, однак наголошує, що обмежувальні заходи спрямовані, у першу чергу, на захист населення від COVID19, в тому числі й споживачів туристичних та концертних послуг.

«Підкреслюємо, що концертна діяльність дозволена суб’єктам господарювання, для яких це є основним видом діяльності протягом останнього року», - додали в МКІП.

Біля Кабінету Міністрів України проходить акція протесту представників туристичної галузі. Там зібралося близько сотні людей, які вимагатимуть від уряду скасувати рішення про заборону в'їзду в Україну для іноземців з усіх країн світу.

Як повідомляв Укрінформ, адаптивний карантин в Україні подовжено до 31 жовтня. Країна закри до кінця вересня кордони для іноземців.

Додатково посилюються обмежувальні заходи у регіонах із “зеленим” рівнем епідеміологічної небезпеки. Заборонено роботу дискотек, розважальних закладів, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Не можна проводити концерти, окрім організованих закладами культури і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.