За минулу добу на COVID-19 захворіли ще 95 дітей і 73 медики - Степанов

В Україні за минулу добу коронавірусом інфікувалися ще 95 дітей.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіли 1 658 осіб, з них 95 дітей, а також 73 медичних працівники. Госпіталізовано 296 людей. За останню добу зафіксовано 25 летальних випадків. Одужали 346 пацієнтів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що загалом в Україні 108 415 людей хворіють на коронавірусну хворобу, з них 7362 дитини, 10614 медпрацівників.

Степанов додав, що за минулу добу проведено 13426 тестувань, 10855 досліджень методом ПЛР, а також 2571 дослідження методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні за добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій – 204, Івано-Франківській - 179, Харківській -173, Тернопільській – 158 та Одеській – 112 областях.