Президентське подружжя вшанувало пам'ять Героїв Небесної сотні

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена у День Незалежності вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначається, Президент і перша леді поклали квіти до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві і вшанували пам'ять активістів, що загинули під час Революції гідності.

Раніше президентське подружжя на Михайлівській площі у Києві взяло участь у церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України.