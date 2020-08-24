Президентське подружжя вшанувало пам'ять Героїв Небесної сотні
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена у День Незалежності вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Як зазначається, Президент і перша леді поклали квіти до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві і вшанували пам'ять активістів, що загинули під час Революції гідності.
Раніше президентське подружжя на Михайлівській площі у Києві взяло участь у церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України.