Нацрада перевірить "UΛ: Перший" через рекламу алкоголю

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ (логотип «UΛ: Перший»).

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідне рішення ухвалено на засіданні 20 серпня через виявлені відхилення від програмної концепції мовлення і трансляцію рекламного ролика алкогольного напою, передає Укрінформ.

“Моніторинг ефіру компанії, проведений 11 травня, зафіксував недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, оскільки зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (зокрема власного виробництва), яка за ліцензією має становити не менше 19 год. 30 хв. на добу (81,25% від загального обсягу мовлення), а фактично – 16 год. 09 хв. на добу (67%). Таке відхилення є ознакою порушення ліцензіатом вимог частини сьомої статті 27 і частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, також за результатами моніторингу за період з 06.07.2020 по 02.08.2020 в ефірі «UΛ: Перший» транслювався рекламний ролик алкогольного напою торгової марки «Marengo» після 23.00. Це є ознакою недотримання ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», який передбачає, що телерадіоорганізація зобов’язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством.

Показавши таку рекламу, суспільний мовник водночас порушив вимоги Закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», яким забороняється трансляція реклами, повідомлень про спонсора – виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою.

За результатами перевірки Нацрада ухвалить рішення відповідно до вимог законодавства.