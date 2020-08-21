Нацрада перевірить

Нацрада перевірить "UΛ: Перший" через рекламу алкоголю

Укрінформ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ (логотип «UΛ: Перший»).

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідне рішення ухвалено на засіданні 20 серпня через виявлені відхилення від програмної концепції мовлення і трансляцію рекламного ролика алкогольного напою, передає Укрінформ.

“Моніторинг ефіру компанії, проведений 11 травня, зафіксував недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, оскільки зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (зокрема власного виробництва), яка за ліцензією має становити не менше 19 год. 30 хв. на добу (81,25% від загального обсягу мовлення), а фактично – 16 год. 09 хв. на добу (67%). Таке відхилення є ознакою порушення ліцензіатом вимог частини сьомої статті 27 і частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, також за результатами моніторингу за період з 06.07.2020 по 02.08.2020 в ефірі «UΛ: Перший» транслювався рекламний ролик алкогольного напою торгової марки «Marengo» після 23.00. Це є ознакою недотримання ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», який передбачає, що телерадіоорганізація зобов’язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством.

Показавши таку рекламу, суспільний мовник водночас порушив вимоги Закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», яким забороняється трансляція реклами, повідомлень про спонсора – виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою.

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За результатами перевірки Нацрада ухвалить рішення відповідно до вимог законодавства.

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