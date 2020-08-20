Нацрада перевірить два телеканали, які незаконно використовували логотип KYIV LIVE
Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.
“Згідно з даними моніторингу мовлення в ефірі ТРК «Купол» 11 серпня у проміжку часу з 12.00 до 24.00 було змінено вихідні дані телерадіокомпанії (логотип). Ліцензія телеканалу передбачає мовлення під логотипом «Перший київський телеканал», а фактично використовувався логотип KYIV LIVE», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, за ліцензійними документами ТОВ «Ньюс нетворк» має мовити під логотипом Rabinovich tv, але моніторинг 10 й 11 липня упродовж 24 год на добу зафіксував зміну логотипу на KYIV LIVE.
Законодавство регламентує, що телерадіоорганізація зобов’язана повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані, передбачені умовами ліцензій. Таким чином, в діяльності компаній виявлено ознаки порушення частини сьомої статті 27, частин першої та третьої статті 46, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Національна рада проведе перевірки телеканалів і за їх результатами ухвалить відповідні до чинних норм законодавства рішення.