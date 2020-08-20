Нацрада перевірить два телеканали, які незаконно використовували логотип KYIV LIVE

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки ТОВ «ТРК «Купол», м. Київ (логотип «Перший київський телеканал») і ТОВ «Ньюс нетворк», м. Київ (Rabinovich tv) через неправомірне використання логотипу KYIV LIVE.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

“Згідно з даними моніторингу мовлення в ефірі ТРК «Купол» 11 серпня у проміжку часу з 12.00 до 24.00 було змінено вихідні дані телерадіокомпанії (логотип). Ліцензія телеканалу передбачає мовлення під логотипом «Перший київський телеканал», а фактично використовувався логотип KYIV LIVE», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за ліцензійними документами ТОВ «Ньюс нетворк» має мовити під логотипом Rabinovich tv, але моніторинг 10 й 11 липня упродовж 24 год на добу зафіксував зміну логотипу на KYIV LIVE.

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Законодавство регламентує, що телерадіоорганізація зобов’язана повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані, передбачені умовами ліцензій. Таким чином, в діяльності компаній виявлено ознаки порушення частини сьомої статті 27, частин першої та третьої статті 46, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Національна рада проведе перевірки телеканалів і за їх результатами ухвалить відповідні до чинних норм законодавства рішення.