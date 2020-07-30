Нацрада продовжила дозволи на мовлення в зоні ООС ще двом медіа

Нацрада продовжила дозволи на тимчасове мовлення в зоні ООС ТОВ «Солар медіа» (логотип «Сонце», м.Київ) і ТОВ «Сорок дев’ята паралель» (позивні «Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие», м.Київ).

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідно мовникам продовжено термін дії їхніх дозволів строком ще на один рік.

“Таким чином, телеканал «Сонце» і далі транслюватиме програми у стандарті DVB-T/Т2 у трьох містах Донецької області: на 5 ТВК у м. Волновасі, на 8 ТВК у м. Краматорську і 5 ТВК у м. Маріуполі. Радіостанція «Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие» так само продовжить мовлення в ефірі п’яти населених пунктів Луганської області з використанням частот: 101,1 МГц у с. Бахмутівці Новоайдарського району, 91,2 МГц у смт Біловодську, 90,6 МГц у с. Городищі Біловодського району, 103,3 МГц у с. Зоринівці Міловського району і 96,0 МГц у м. Лисичанську.”. - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення щодо цих компаній наберуть чинності з 22 серпня 2020 року.

Крім того, за клопотанням ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ, Національна рада анулювала телеканалу «ДОМ» дозвіл на тимчасове мовлення у стандарті DVB-T/Т2 з використанням 5 ТВК у м. Волновасі, 8 ТВК у м. Краматорську і 5 ТВК у м. Маріуполі Донецької області. Водночас дозволи на тимчасове мовлення на цих каналах на звернення ліцензіата регулятор видав телеканалу «UA», іншому мовнику ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України, на який компанія має супутникову ліцензію.