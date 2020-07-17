Як виконують мовні квоти ТБ і радіо – звіт Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення опублікувала результати моніторингів щодо виконання мовних квот в ефірі супутникових, регіональних і місцевих телеканалів та регіональних і місцевих радіостанцій у першому півріччі 2020 року.

Як повідомляє пресслужба регулятора, результати засвідчили, що мовні квоти в ефірі цих компаній значно перевиконуються.

«Загалом спостерігається позитивна тенденція: переважна більшість ліцензіатів відповідально та сумлінно дотримуються мовних квот. Стовідсоткове наповнення ефіру державною мовою забезпечили телемовники Вінницької, Волинської, Сумської, Полтавської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської і Черкаської областей», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, найменші показники ведення передач державною мовою зафіксовано в ефірі таких ліцензіатів:

ТРК «Інфо – центр» і «ТРК «Бахмут» у Донецькій області;

«ТРК «Союз – ТВ», м. Житомир;

«ТРК Даніо», м. Ужгород;

ТОВ «Золота середина», Київська область, супутникове мовлення;

«Телекомпанія «Навігатор», смт Чабани Київської області, кабельне телемовлення;

ТРК «Альта», м. Переяслав Київської області;

ТОВ «Інформаційний телеканал «Репортер», м. Одеса;

ТОВ “НАШ 365”, м. Київ, супутникове мовлення;

ТОВ «ТРК «Глас», м. Київ, супутникове мовлення.

Факти порушень будуть встановлені за результатами перевірок ліцензіатів.

У Нацраді зазначили, що середній показник обсягу пісень українською мовою становив 54%, а обсяг ведення передач українською мовою – 94%. Це наполовину більше за норму, яку вимагає законодавство.

У трьох областях України показник обсягу ведення передач державною мовою становив 100%. Це: Волинська, Рівненська і Чернівецька. Показник 99% був у радіостанцій чотирьох областей: Львівська, Сумська, Харківська і Чернігівська.

Ознаки порушень мовних квот були зафіксовані у радіоефірах п’ятьох ліцензіатів. Зокрема, зменшення частки пісень державною мовою виявлено у ТОВ «Телерадіовидавнича компанія «КОМРА», м. Київ (позивні «Best FM»), ТОВ «Міська телерадіокомпанія «Чернівці», м. Чернівці (позивні «Блиск ФМ»), ТОВ «Телерадіокомпанія Маяк», м. Олександрія Кіровоградської області, ТОВ «Телерадіокомпанія «Столиця», м. Київ (позивні «Перець FM»).

Частки ведення радіопередач державною мовою не дотрималося ТОВ «Радіо Слобожанщини», м. Харків.

У пресслужбі зазначили, що Національна рада розглянула ці питання на своїх засіданнях і призначила позапланові перевірки, які будуть проведені після скасування карантинних заходів.

Загалом представниками Національної ради за перше півріччя було проведено 174 моніторинги телеефірів (відстежено понад 16 тисяч годин) і 223 моніторинги радіоефірів (відстежено понад 5 тисяч годин). У Донецькій і Луганській областях моніторингами було охоплено ліцензіатів, які мовлять на підконтрольній Україні території.