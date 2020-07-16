Нацрада поза планом перевірить радіо "Шансон"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку радіо "Шансон" через виявлені ознаки порушення законодавства щодо розміщення в ефірі пісень українською мовою.

Таке рішення було прийняте на засіданні 16 липня, повідомляє пресслужба Нацради.

"Національна рада на засіданні 16 липня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон", м. Київ (позивні "Радіо Шансон"), через виявлені ознаки порушення законодавства щодо розміщення в ефірі пісень українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що моніторинг мовлення радіо "Шансон", проведений 2 червня, зафіксував, що частка пісень державною мовою, поширених у проміжку часу між 15.00 та 22.00, становила 34%, хоча законодавством передбачено, що вона має становити не менш як 35 відсотків загального обсягу пісень.

Як повідомляється, Національна рада після завершення карантинних заходів проведе перевірку компанії.