ЄC та Рада Європи підтримують законопроєкт про медіа - Нацрада

Європейський Союз вітає напрацьований законопроєкт "Про медіа" і сподівається, що він якнайшвидше буде розглянутий у першому читанні.

Про це під час онлайн-дискусії 8 липня сказав спеціаліст з політичних питань Групи з підтримки України Європейської комісії Танел Танг, повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Танг нагадав про зобов’язання України наблизити власне медійне законодавство до вимог ЄС і запевнив, що Європейський Союз і надалі співпрацюватиме з Україною у цьому напрямі", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, він схвально оцінив тісне співробітництво при розробці законопроєкту з Радою Європи, а також зауважив, що ЄС розуміє, з якими реаліями доводиться стикатися Україні в контексті протидії дезінформації.

"Ми повністю обізнані з викликами, які постають перед Україною у цьому напрямі, і продовжуємо висловлювати нашу солідарність і підтримку", – запевнив представник Єврокомісії, водночас наголосивши, що не втрачають ваги стандарти щодо свободи висловлювань, яких необхідно дотримуватись у сферах як онлайн, так і офлайн-ЗМІ.

Танг відзначив необхідність подальшого обговорення в експертному колі дискусійних аспектів законопроєкту і висловив впевненість, що спільною працею законодавство України у сфері медіа сягне нового європейського рівня.

Своєю чергою керівник проєкту "Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні" Галина Смірнова підкреслила, що центральними в законопроєкті є питання незалежності медіарегулятора, ефективної його роботи та надання гарантій від можливих зловживань при застосуванні санкцій. Зважаючи на наявність дискутивних моментів, які неоднаково сприймаються різними представниками медіагалузі, важливими є фахові обговорення. Ґрунтовні дискусії, на її переконання, мають відбутися і перед другим читанням законопроєкту із залученням усіх зацікавлених сторін та врахуванням усіх пропозицій. "Дуже важливо шукати консенсус, досягати компромісу", – наголосила вона.

Смірнова також повідомила, що зараз Рада Європи отримала запит на експертизу нової версії законопроєкту "Про медіа" і європейські експерти працюватимуть над таким звітом.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкту №2693 "Про медіа" відправити його на доопрацювання.

Комітет заявив про необхідність на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт "Про медіа".

Відповідний законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).