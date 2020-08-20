Нацрада поновила тимчасові дозволи трьом мовникам

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ще на рік продовжила термін дії дозволів на тимчасове мовлення трьом ліцензіатам, а також внесла зміни у дозволи на тимчасове мовлення ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

Зокрема, Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, м. Київ, (позивні «Армія FM – військове радіо») отримала дозвіл на тимчасове мовлення з використанням частоти 95,6 МГц у смт Комишуваха Попаснянського району Луганської області. З огляду на зміни, що відбулися в процесі будівництва телекомунікаційного об’єкта, передавач цього ліцензіата було перенесено.

Як зазначається, програми ПАТ «НСТУ», м. Київ (позивні «Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура», «Українське радіо. Пульс») продовжать звучати у Комишувасі на частотах 89,9 МГц («Українське радіо»), 89,5 МГц («Радіо «Промінь»), 92,7 МГц («Радіо «Культура»), 98,4 МГц («Українське радіо. Пульс»), а також у селищі Широкому Станично-Луганського району Луганської області на частотах 100,4 МГц («Українське радіо»); 106,9 МГц («Радіо «Культура»).

ПАТ «НСТУ», м. Київ (логотипи: «UΛ: Перший», «UΛ: Культура», «UΛ: Донбас», «UΛ: Крим») далі мовитиме на 12 ТВК у с. Чонгарі Генічеського району Херсонської області («UA:Перший»); 3 ТВК у м. Гірнику Донецької області, 52 ТВК у Комишувасі («UA:Донбас»); 28 ТВК у с. Чонгарі («UA:Крим»).

Водночас Національна суспільна телерадіокомпанія України виявила бажання продовжити мовлення з використанням не десяти каналів аналогового телевізійного мовлення, а лише чотирьох.

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Крім того, за клопотанням ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ, (логотип «ДОМ») Національна рада анулювала його дозвіл на тимчасове мовлення у стандарті DVB-T/Т2 з використанням 22 ТВК у Волновасі, 6 ТВК у Гірнику Донецької області, 40 ТВК у с. Бахмутівці Новоайдарського району Луганської області.

Водночас дозволи на тимчасове мовлення на цих каналах на звернення компанії Нацрада видала іншому мовнику ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (логотип «UA»).

До того ж Нацрада вирішила задовольнити ще одну заяву ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» та видала йому дозвіл на тимчасове мовлення у стандарті DVB-T/Т2. Враховуючи технічні моменти організації мовлення з модуляцією QPSK, мовник вирішив розповсюджувати програму «ДОМ» на 41 ТВК у с. Бахмутівка Новоадайрського району Луганської області.