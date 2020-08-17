Мендель заявляє, що журналістів “Схем” можуть узяти під охорону

Офіс Президента України стурбований інформацією щодо можливого прослуховування та підпалу машини команди проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Як передає Укрінформ, прессекретар глави держави Юлія Мендель написала у Фейсбуці, що вище керівництво країни зацікавлене в прозорості та неупередженості розслідувань.

"Офіс Президента України вкрай стурбований інформацією, наданою журналістами програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL", щодо можливого прослуховування та підпалу машини команди розслідувачів... Вище керівництво держави зацікавлене в прозорості та неупередженості розслідувань, захисті свободи слова та якнайшвидшому правдивому результаті", - підкреслила Мендель.

Вона нагадала, що правоохоронці проводять оперативно-розшукові дії, відкрито кримінальні провадження.

Також, на її переконання, журналістам має бути запропоновано захист, якщо вони вважатимуть, що він їм потрібен. А головне – всі випадки таких атак мають бути не просто зафіксовані, а розібрані до деталей, а винні – знайдені, наголосила прессекретар Президента.

Мендель також розповіла про випадок зі своєї журналістської діяльності, коли, за її словами, її програму розслідувань закрили через те, що "ми опиралися цензурі, на мене подали до суду за розкриття корупції".

Окрім того, вона зазначила, що у 2016 році перебувала всередині приміщення телеканалу, яке підпалили. "Мій відділ тоді знищили повністю, ледь встигла забрати сумку", - розповіла вона.

"Все це – страшні речі. Такі ж страшні, як і підпал автівки водія програми незалежних розслідувань. І такого не може бути в країні, яка задекларувала європейські цінності", - підсумувала Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ у Броварах і кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач поінформував, що вночі 17 серпня автомобіль програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".