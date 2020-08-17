Робота журналістів не має перетворювати їх на мішень для переслідувань - Ткаченко

Хто б не був об’єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей — це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідувань.

Так прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі ситуацію з підпалом автівки журналіста програми «Схеми», передає Укрінформ.

«Хто б не був об’єктом журналістських сюжетів, матеріалів, статей — це не має перетворювати працівника ЗМІ на мішень для переслідувань. Будь-яке втручання у журналістську діяльність є неприпустимим», - написав Ткаченко.

Він нагадав про те, що свобода слова – те, що держава має гарантувати кожному громадянину. Тому з’ясувати обставини злочину - пріоритетне завдання для МВС. «МВС вже кваліфікувало це як умисне знищення або пошкодження майна. Міністерство культури та інформаційної політики уважно слідкує за ситуацією та закликає до повного, швидкого та неупередженого розслідування», - підкреслив глава МКІП.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня у м.Бровари авто програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що правоохоронці максимально швидко розкриють цю справу.