УДО заперечує факт стеження за знімальною групою програми "Схеми"

В Управлінні державної охорони запевняють, що не стежили за знімальною групою програми "Схеми: корупція в деталях", а також заявляють, що відкриті до будь-яких перевірок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє УДО у Фейсбуці.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем". Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що в Управлінні державної охорони "глибоко стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи "Схем", адже свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави".

"Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України", - додали в УДО.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня авто програми "Схеми: корупція в деталях" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки, – "Королі доріг" – про перших осіб держави, які порушують ПДР. "Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони Президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?" – написав Ткач.

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ у Броварах і кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".