УДО заперечує факт стеження за знімальною групою програми "Схеми"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє УДО у Фейсбуці.
"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем". Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що в Управлінні державної охорони "глибоко стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи "Схем", адже свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави".
"Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України", - додали в УДО.
Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня авто програми "Схеми: корупція в деталях" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки, – "Королі доріг" – про перших осіб держави, які порушують ПДР. "Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони Президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?" – написав Ткач.
Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ у Броварах і кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".