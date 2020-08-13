Інститут нацпам’яті запустив анімаційні ролики проти історичних фейків РФ щодо України

Український інститут національної пам'яті розпочинає новий напрям діяльності.

У його межах він поширюватиме історичні знання про минуле степової України та деконструюватиме російські імперські міфи про історію Північного Причорномор'я, повідомляє пресслужба УІНП.

“Першим етапом в межах цієї інформаційно-просвітницької кампанії під назвою “Південь без міфів” стало створення серії анімаційних роликів про ранню історію Одеси, Дніпра та Маріуполя. Ролик про Одесу, який Інститут презентує 13 серпня, дав старт кампанії”, - йдеться у повідомленні.

За словами ініціатора проєкту, заступника голови УІНП Володимира Тиліщака, ідея з хіп-хопом та анімацією полягає у тому, щоб у зрозумілий для молодої аудиторії спосіб донести невідомі та малодосліджені факти з історії степової України.

“Тому козаки у нас сканують QR-коди, щоб дізнатися інформацію про територію, куди вони в'їжджають, купці замовляють послуги охорони, переправи через річку та ночівлі онлайн, а полковники у паланці (адміністративна одиниця Січі) рекламують себе з білбордів. Попри легкий стиль, відео базується на фактах та конкретних історичних дослідженнях”, – розповідає він, принагідно подякувавши групі істориків, що допомагали з верифікацією, зокрема доценту кафедри історії України з Дніпровського національного університету імені О.Гончара Олегові Репану.

Як зазначається, кампанія “Південь без міфів” покликана вивести історію Північного Причорномор'я за межі поширеного російського імперського дискурсу. Адже об’єктивна історія краю охоплює також історію Кримського ханства і Речі Посполитої, козацьке освоєння степових просторів. Ці наративи маловідомі в українському суспільстві. Наприклад, що задовго до приходу Російської імперії в причорноморських степах розвивались міста і йшла жвава торгівля.

Натомість, починаючи з часів правління Катерини II, активно впроваджувався колонізаційний дискурс про те, що на простори Північного Причорномор’я цивілізацію принесла саме Росія, яка відвоювала ці землі в Османської імперії. Так виник концепт «Новоросії» як нових освоєних імперією земель. Під цей концепт сформували міфи про заснування Російською імперією міст краю. Щоб укорінити ці міфи, імперська влада перейменовувала міста регіону. Одеса є прикладом такого перейменування. Місто було відоме ще з XV століття як Кочубіїв, пізніше Хаджибей і лише наприкінці XVIII століття указом Катерини II перейменоване в Одесу. Сучасна Росія використовує цю імперську міфологію для виправдання своєї агресії проти України.

В УІНП поінформували, що надалі в межах кампанії планується створення роликів інших форматів, відеолекцій про історію південної України, друк і поширення тематичних видань. А також у місті Дніпрі відбудеться наукова конференція про історію Півдня України за участі провідних українських дослідників.