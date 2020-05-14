В Україні з’явився сервіс пошуку інформації про репресованих у 1917-1991 роках

До Дня пам'яті жертв політичних репресій Галузевий державний архів Українського інституту національної пам`яті відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.

Про це повідомляється на сайті Галузевого державного архіву.

"У Центрі всім охочим надаватимуться консультації, відбуватиметься супровід людей, які хочуть дізнатися долю репресованих осіб у 1917-1991 роках. Ми допоможемо написати правильні звернення та запити в архіви, щоб отримати всю необхідну інформацію про людей, історичні постаті та події", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає директор Галузевого державного архіву УІНП Ігор Кулик, Голодомор 1932-1933 років, голоди 1921-1923 та 1946-1947 років, Великий терор, депортації, політичні арешти та вбивства - жертвами цих людиноненависницьких експериментів стали мільйони громадян. Проте досі далеко не всі імена встановлені.

"Чимало родин не знають історію свого роду через вирвані сторінки життя своїх предків. Мета новоствореного Центру – підтримати людей, які наважилися розпочати пошук правди як про своїх рідних, так і про свою країну", – наголосив Кулик.

До Консультаційного центру можна звернутися у будні з 10.00 до 18.00 за телефонами (067) 298-18-18 або (044) 298-12-12; надіслати листа на електронну пошту poshuk@hdauinp.org.ua; написати повідомлення у Facebook, через вебсайт.

Звернення у Консультаційний центр є безкоштовним.

Як наголошується, сьогодні Україна є лідером із доступу до архівів репресивних органів на пострадянському просторі. Вона відкрила ці документи для всіх охочих ще у квітні 2015 року із правом вільно їх копіювати та розповсюджувати.

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам`яті (ГДА УІНП) створений в червні 2019 року на виконання Закону "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років". Його завдання – пошук, прийом, формування, облік та зберігання архівних документів, а також забезпечення права на доступ до цієї інформації.

У червні 2019 року уряд передав інституту частину будівлі на вул. Пухівській, 7, у Києві, площею 11 000 кв. м. Саме тут планується розміщення Архіву національної пам’яті, де буде зосереджено орієнтовно 4 млн справ з архівів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, органів прокуратури, судів тощо. Це буде найбільший архів на території України та серед аналогічних архівів країн Центральної та Східної Європи.