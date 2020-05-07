Інститут нацпам’яті починає всеукраїнську акцію “Родинні історії війни”

До Дня пам’яті та примирення 8 травня та до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Український інститут національної пам’яті розпочинає всеукраїнську безстрокову акцію «Родинні історії війни».

Про це повідомляється на сайті УІНП.

«Друга світова війна не оминула жодної української родини. Захищати своїх рідних та свій дім до лав Червоної армії пішли понад 7 мільйонів українців. В арміях союзників воювали 250 тисяч військових українського походження, а в Українській повстанській армії – понад 100 тисяч воїнів. Українці зробили значний внесок у спільну перемогу над нацизмом, яка була б неможливою без незламності та людської гідності сотень тисяч звичайних людей. За кожною з наведених вище цифр стоять долі конкретних людей. Без їхніх історій наша пам’ять про Другу світову війну не буде цілісною», - наголосили організатори акції.

Вони закликали всіх ділитися родинними історіями, пов’язаними з подіями Другої світової.

«Щоб взяти участь в акції – опублікуйте свою розповідь у будь-якій соціальній мережі під хештегом #РодинніІсторіїВійни. Додайте до тексту фотографію члена родини, чиєю історією ви ділитеся. По можливості на один із нижніх кутів світлини накладіть зображення маку пам’яті, завантажити його можна за посиланням», - пояснили в УІНП.

В Інституті національної пам’яті зазначили, що публікації в межах акції можуть бути різні за форматом, подачею матеріалу – від короткої інформації до розлогих матеріалів, в основі яких – родинні перекази та/або спогади очевидців воєнного часу. Головне – участь і прагнення віддати належне окремим людям, вшанувати їхню пам'ять і доповнити їхніми історіями загальну історію трагічних подій Другої світової війни.

В УІНП нагадали, що цього року загальнодержавна інформаційна кампанія до Дня пам’яті та примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом проходить під гаслом «Пам’ятаємо. Перемагаємо».