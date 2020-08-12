Засуджений у РФ історик Дмитрієв: У Сандармоху з'явиться ще один пам'ятний хрест

Російський історик Юрій Дмитрієв у листі українській активістці у Латвії Тетяні Лазді пообіцяв допомогти, аби на місці сталінських розстрілів в урочищі Сандармох з'явився пам'ятний хрест латвійським жертвам терору.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, якому Тетяна Лазда передала копію листа.

«Сандармох - місце розстрілу людей багатьох національностей. Я нарахував їх 60, одинадцяти віросповідальних конфесій. Країни Балтії - Литва та Естонія - вже встановили свої пам'ятні знаки (одним із перших у Сандармоху з'явився український козацький хрест - ред.). Латвія - поки що збирається», - написав Дмитрієв.

Він також розповів, що зазвичай передає різним діаспорам у Карелії списки розстріляних у Сандармоху, згруповані за національностями. Далі вже розпочинається робота з установлення пам'ятного знаку. При цьому латиський список від Дмитрієва «якось вислизнув, сховався». Але історик пообіцяв заповнити цей недолік.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня представники української громади та латиські активісти взяли участь у флешмобі #UkraineStandWithDmitriev на підтримку російського історика, правозахисника Юрія Дмитрієва. Того дня у політично мотивованій справі керівника карельського відділення правозахисної організації "Меморіал" засудили на 3,5 року позбавлення волі - нібито за насильницькі дії сексуального характеру стосовно прийомної доньки.

Юрій Дмитрієв є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій у Карелії в період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу, злочинів ГУЛАГу. Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року за анонімним доносом і звинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії.

У квітні 2018 року правозахисника визнали невинуватим, але пізніше знову заарештували. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Дмитрієва політичним в'язнем. "Меморіал" вважає справу Дмитрієва політичною: він у 1997 році знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР у лісовому урочищі Сандармох, де було розстріляно багато українців, у тому числі діячів «Українського відродження», а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії.

Після оголошення вироку глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив переконання, що вирок Дмитрієву безпосередньо стосується й нашої країни та насправді є війною з правдою про історію України в складі СРСР.