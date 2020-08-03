Вирок главі карельського "Меморіалу" оскаржили адвокати двох сторін і прокуратура

Вирок голові карельського «Меморіалу» Юрію Дмитрієву оскаржений усіма сторонами процесу - прокуратурою, захистом, а також адвокатом «потерпілої».

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Петрозаводський міський суд, апеляції від адвоката Дмитрієва (Віктора Ануфрієва) і від прокурора були подані 31 липня. Крім того, 3 серпня була подана апеляція від «представника потерпілої». ПЦ «Меморіал» уточнює, що це адвокат Ігор Перов, який представляє інтереси прийомної дочки Дмитрієва.

Як повідомлялося, керівника карельського відділення правозахисної організації "Меморіал", російського історика Юрія Дмитрієва 22 липня засудили до 3,5 років колонії у справі про нібито насильницькі дії сексуального характеру відносно прийомної дочки.

Юрій Дмитрієв є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій у Карелії в період 1930-1940-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу, злочинів ГУЛАГу. Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року за анонімним доносом і звинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, які визнали його політичним в'язнем.

У квітні 2018 року правозахисника визнали невинним, але пізніше знову заарештували за апеляцією проти рішення суду на його виправдання.

"Меморіал" вважає справу Дмитрієва політичною: він у 1997 році знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР в лісовому урочищі Сандармох, де було розстріляно багато українців, в тому числі діячів «українського відродження», а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Дмитрієва політичним в'язням. На його підтримку писали листи нобелівські лауреати, російські діячі культури, іноземні вчені.

Після оголошення вироку глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив переконання, що вирок Дмитрієву безпосередньо стосується і України, і насправдіі є війною з правдою про історію України у складі СРСР.

Фото: Дарія Кротова