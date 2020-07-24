Євросоюз засудив вирок главі карельського "Меморіалу" Дмитрієву

Європейський союз засудив вирок, який був винесений російським судом правозахиснику Юрію Дмитрієву — 3,5 роки ув’язнення та закликав негайно звільнити його без додаткових умов.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена 24 липня на сайті Європейської Служби зовнішніх дій.

«Звинувачення, які висунуті проти Юрія Дмитрієва, - голови Карельського відділення Московської правозахисної групи «Меморіал», - виглядають як такі, що спричинені його правозахисною роботою та його розслідуванням політичних репресій радянського періоду, які сприяли відкриттю місць масового поховання. Поводження з ним є частиною зростаючої тенденції арештів та дискредитації правозахисників у Російській Федерації. Цей вердикт несе ризик подальшого згортання простору для цивільного суспільства та для незалежних голосів у цій країні», - йдеться у документі.

«Європейський Союз закликає російську владу звільнити пана Дмитрієва негайно та безумовно, на основі гуманності, враховуючи його вік та стан здоров’я з огляду на пандемію коронавірусу», - додав речник ЄС.

Як повідомлялося, Юрій Дмитрієв, відомий російський публіцист та дослідник політичних репресій в Карелії в період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу та злочинів ГУЛага, був зааарештований у грудні 2016 року за анонімним доносом та звинувачений у виготовленні дитячої порнографії.

На захист правозахисника та проти надуманого звинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, які визнали його політичним в’язнем. У квітні 2018 року правозахисник був визнаний невинним у висунутих звинуваченнях, але пізніше знову заарештований за апеляцією на рішення суду.

22 липня Дмитрієва засудили до 3,5 років колонії у справі про насильницькі дії сексуального характеру відносно прийомної дочки. З урахуванням часу перебування в СІЗО, він має вийти на свободу в середині листопада.