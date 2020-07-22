Кулеба прокоментував вирок керівнику російського "Меморіалу": Це війна з правдою про Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що вирок російському історику Юрію Дмитрієву безпосередньо стосується й України, є війною з правдою про історію України у складі СРСР.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Цей вирок безпосередньо стосується і нас - це війна з правдою про історію України у складі СРСР. Юрій Дмитрієв є жертвою прагнення російської держави затоптати історичну пам’ять і тих, хто її береже. Результат буде протилежним. Ще більше людей захочуть довідатися правду. І не лише про Дмитрієва, а й про те, що він знайшов у землі та в архівах", - підкреслив Кулеба.

Міністр нагадав, що в середу історику винесли вирок - 3,5 роки позбавлення волі у колонії.

Він наголосив, що ситуація з Дмитрієвим була б "війною суто з правдою російської історії", але історик досліджував сталінський Великий терор і відкрив світові страшну таємницю Сандармоха - урочища, у якому за наказом Сталіна протягом лише одного тижня восени 1937 року знищили тисячі політв’язнів.

"Серед них були сотні українців. Там скосили наших найкращих, українське Розстріляне відродження: Валер’яна Підмогильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антіна Крушельницького, Миколу Зерова, Валер'яна Поліщука, Мирослава Ірчана, Григорія Епіка та інших", - нагадав міністр.

Як повідомлялося, керівника карельського відділення правозахисної організації "Меморіал", російського історика Юрія Дмитрієва 22 липня засудили до 3,5 років колонії у справі про насильницькі дії сексуального характеру щодо прийомної дочки.

Дмитрієв також є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій в Карелії у період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу і злочинів ГУЛАГу. Його заарештували в грудні 2016 року за анонімним доносом й обвинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, визнали його політичним в'язнем.

У квітні 2018 року правозахисника визнали невинуватим, але пізніше знову заарештували за апеляцією проти рішення суду на його виправдання.

"Меморіал" вважає справу Дмитрієва політичною: він у 1997 році знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР в лісовому урочищі Сандармох, а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії.

На підтримку Дмитрієва писали листи нобелівські лауреати, російські діячі культури, іноземні вчені.