У Росії главу карельського "Меморіалу" засудили до 3,5 років за ґратами

Керівника карельського відділення правозахисної організації «Меморіал», російського історика Юрія Дмитрієва засудили до 3,5 років колонії у справі про насильницькі дії сексуального характеру щодо прийомної дочки.

Вирок опубліковано на сайті Петрозаводського міського суду.

«22 липня 2020 року в Петрозаводському міському суді Республіки Карелія оголошено вирок щодо Дмитрієва Ю.О... Цим вироком Дмитрієва Ю.О. визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 132 ч. 4 п. «Б» Кримінального кодексу Російської Федерації (Насильницькі дії сексуального характеру - ред.) з призначенням йому покарання за цією статтею із застосуванням положень ст. 64 Кримінального кодексу РФ у вигляді позбавлення волі на строк 03 роки 06 місяців з відбуванням покарання у вигляді позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. До набрання чинності вироком запобіжний захід щодо Дмитрієва Ю.О. зберігається колишній - тримання під вартою », - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Дмитрієв також є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій в Карелії у період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу і злочинів ГУЛАГу. Його арештували в грудні 2016 року за анонімним доносом й обвинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, визнали його політичним в'язнем.

У квітні 2018 року правозахисника визнали невинним у висунутих обвинуваченнях, але пізніше знову заарештували за апеляцією проти рішення суду на його виправдання.

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«Меморіал» вважає справу Дмитрієва політичною - Дмитрієв у 1997 році знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР в лісовому урочищі Сандармох, а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії.

На підтримку Дмитрієва писали листи нобелівські лауреати, російські діячі культури, іноземні вчені.