На Прикарпатті виявили поховання жертв комуністичного терору

У селі Більшівці Галицького району Івано-Франківської області під двометровим шаром будівельного сміття виявлено останки 16 жертв комуністичного терору.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Івано-Франківського обласного комунального підприємства "Пам’ять" Василь Тимків.

«Комунальне підприємство "Пам'ять" в процесі пошукових робіт натрапило на поховання жертв комуністичного терору. Пошукові роботи тривали третій рік. Перевіряючи свідчення очевидців, яких уже немає в живих, неподалік від приміщення, яке використовували як фактичну в’язницю НКВС, у заростях та під двометровим шаром будівельного сміття, яке було стихійним ще за радянських часів, над урвищем виявлено залишки 16 людей”, - сказав Тимкін.

За його словами, серед закатованих половина - діти.

“З них майже половина - діти, орієнтовно віком 5-6 років. Є немовля, останки його знайдені на грудях матері. Одяг, можливо, був на цих людях, але ні взуття, ні металевих речей не було. Припускаю, що окрім жертв НКВС, тут ховали ще українських повстанців, бо раніше у районні центри їх тіла привозили на упізнання. Серед повстанців могли бути жінки, бо вони теж брали активну участь у визвольній боротьбі», - поінформував Тимків.

Він припускає, що це поховання періоду 1945-1946 років.

«Ми там виявили радянську трикопійчану монету 1946 року, тому припускаю, що поховання належать до 1945-1946 років. Остаточно говорити, що у жертв немає кульових поранень, не можна. Це мають встановити судмедексперти, після чого будуть зроблені загальні висновки», - зазначив Тимків.

Він зауважив, що у будівлі «умовної в’язниці», де тепер діє музична школа, були кабінети офіцерів КДБ, а у підвальних приміщеннях утримували людей, яких водили на допити і які чекали своєї висилки і депортації.

«В ту умовну в’язницю було заборонено навіть носити передачі в’язням. Холод, сирість, побиття та інфекційні захворювання - так утримували людей», - додав Тимків.

За його словами, пошукові роботи тривають в рамках обласної програми «Пошук жертв війн та політичних репресій». Її мета - вивчити епіцентри терору, пов’язані з райцентрами області, де збереглись будівлі, в яких раніше знаходились каральні органи. Тимків зазначив, що завдання КП «Пам’ять» - зібрати максимально інформацію про ймовірні місця поховання жертв НКВС.

Наразі розкопки у Більшівцях завершуються і після них розпочнеться підготовка до перепоховання жертв комуністичного терору.