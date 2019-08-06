Харків'яни вшанували пам'ять жертв сталінських розстрілів у Сандармоху

Акція пам'яті жертв сталінських розстрілів у Сандармоху (Карелія) зібрала біля намету "Все для перемоги", що на площі Свободи, кількадесят харків'ян, у тому числі активістів Евромайдану.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, в День пам'яті жертв Великого терору в карельському Сандармоху, ми згадали поіменно більше двохсот вихідців з України, у тому числі, 77 харків'ян - українців, росіян, євреїв - розстріляних у лісовому урочищі восени 1937-го за наказом НКВС як ворогів народу", - розповіла керівник Північно-східного відділення Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук Марія Тахтаулова.

Вона зазначила, що розпочате наприкінці 90-х років дослідження матеріалів колишніх таємних архівів, а також поховань у Сандармоху вже підтвердило імена понад 6 тисяч розстріляних представників півсотні національностей, і ці дослідження тривають.

“Долі загиблих - наочний доказ антилюдяності тоталітарного комуністичного режиму. Декомунізація, закріплена в нашій країні законом, це найдієвіший засіб проти відродження тоталітаризму", - підкреслила Тахтаулова.

За її словами, подібні акції пройшли у Вашингтоні, Празі, Берліні, Софії, Гельсінкі.

Серед харків'ян, розстріляних у 1937 році в Сандармоху, - військовослужбовці, науковці, фахівці у сфері промисловості, а також видатні діячі української культури, що ввійшли в історію під загальною назвою "Розстріляне Відродження" - від режисера-новатора Леся Курбаса до літератора Миколи Куліша.

Пам'ять про жертви терору увічнена в меморіальній табличці, встановленій на фасаді знаменитого в 20-ті роки будинку "Слово", що на вулиці Культури в центральній частині Харкова, де жили відомі українські письменники, поети, художники.

Іменем Леся Курбаса названа Мала сцена Харківського академічного українського драматичного театру імені Шевченка. Про "Розстріляне Відродження" розповідають експонати популярного в Харкові Літературного музею.