Уряд пропонує Раді підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів.

Як передає Укрінформ, текст відповідного законопроєкту №3948 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” оприлюднено на сайті Верховної Ради.

“Розроблений Держлікслужбою спільно з Міністерством охорони здоров'я України проєкт закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо посилення адміністративних санкцій (підвищення суми штрафів) має на меті підвищити ефективність заходів державного контролю та посилення відповідальності суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку України за: відпуск неякісних лікарських засобів, що не відповідають вимогам державних стандартів; продаж лікарських засобів без рецепта лікаря (у заборонених законодавством випадках); недотримання умов зберігання лікарських засобів; невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів”, - ідеться в пояснювальній записці.

Так, законопроєкт пропонує за продаж лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках накладати штраф від 100 до 500 (1700-8500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чинна редакція закону передбачає за такі діяння штрафи у розмірі від 6 до 25 НМДГ (102-425 гривень).

За повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - пропонується карати накладенням штрафу від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11 900 гривень). Чинна редакція передбачає штрафи від 25 до 70 НМДГ.

За введення в обіг або реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України) законопроєктом №3948 пропонується карати накладенням штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тоді як чинне законодавство пропонує карати такі діяння штрафами від 20 до 100 НМДГ.

Крім того, пропонується карати штрафами від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян посадових осіб, громадян, підприємців, які виконують роботи, надають послуги громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил. Нині за це штрафують від одного до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Уряд у законопроєкті також пропонує посилити відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, щодо усунення порушень законодавства про лікарські засоби або створення перешкод для їх діяльності. За це пропонують стягувати штрафи від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чинна редакція закону передбачає за такі діяння штрафи у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як зазначається у пояснювальній записці, посилення санкцій за такі правопорушення буде сприяти забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та європейським законодавством; створенню належних умов для ведення підприємницької діяльності на фармацевтичному ринку, що позитивно вплине на процеси детінізації економіки у цій сфері; випуску в обіг лікарських засобів, які відповідають встановленим вимогам; дотриманню законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів; забезпеченню населення України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами.