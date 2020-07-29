Гейтс прогнозує появу в 2020 році ліків, що знизять смертність від COVID-19

Американський мільярдер Білл Гейтс прогнозує, що до кінця 2020 року людство може винайти «терапевтичні ліки», які різко знизять смертність від коронавірусу.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю CNBC.

Гейтс не виключає, що терапевтичні засоби протидії коронавірусу можуть з'явитися набагато швидше, ніж захисні, тобто вакцини.

«Тому, думаю, є хороші шанси того, що до кінця цього року з поєднанням всіх нових засобів смертність суттєво зменшиться», - зазначив мільярдер.

Одним з провідних терапевтичних препаратів Гейтс назвав «Ремдесівір». Ці ліки Всесвітня організація охорони здоров'я включила до рекомендаційного протоколу препаратів, що можуть бути ефективними при лікуванні коронавірусної хвороби.

«Ремдесівір» є противірусним препаратом від Gilead Sciences, який показав зниження ризику смерті для тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 на 62% у порівнянні зі звичайним лікуванням.

Гейтс також сказав, що є ще два противірусні препарати, які вивчають вчені на предмет лікування коронавірусу. Їх можна вводити перорально, а не внутрішньовенно, як при лікуванні Ремдесівіром.

Філантроп зазначив, що терапевтичні засоби не допоможуть людству повернутись до нормального життя, оскільки для цього необхідно знайти дієві способи припинення передачі коронавірусу.