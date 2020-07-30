Нацрада перевірить три “мовчазні” супутникові телеканали

Рішеннями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 30 липня трьом супутниковим мовникам призначили позапланові перевірки.

Як повідомляє пресслужба регулятора, підставою стало те, що телеканали ТОВ «Сіріус Медіа Продакшн» (логотип «Si SIRIUS»), м. Мукачеве Закарпатської обл., ТОВ «Реноме ІНЕТ» (логотип «OLVIA SAT»), м. Одеса, і ТОВ «Останній бастіон» (логотип «Останній бастіон»), м. Полтава не мовлять.

“Моніторинг Національної ради проводився із 15 по 18 червня. У цей час зафіксовано, що зазначені телеканали не транслюють передачі за параметрами, вказаними в їхніх ліцензіях на мовлення”, - ідеться в повідомленні.

У Нацраді зазначили, що це свідчить про ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Тож під час перевірок регуляторний орган з’ясує, як ліцензіати виконували умови ліцензій, дотримувалися програмних концепцій мовлення і законодавства України і за їх результатами ухвалить обґрунтовані рішення.