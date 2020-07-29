СБУ не отримає 50 мільйонів на е-систему для боротьби з СOVID-19

Кабінет міністрів скасував своє розпорядження про виділення Службі безпеки майже 49,9 млн грн для впровадження системи диспетчеризації та реагування Verint Nowforcе для виконання заходів із запобігання поширенню СOVID-19.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до розпорядження Кабміну від 08.04.2020 року №389-р, СБУ з резервного фонду державного бюджету повинні були виділити 49,898 млн грн для придбання та впровадження системи диспетчеризації та реагування Verint Nowforcе, необхідної для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19.

Як зазначається, СБУ запропонувала скасувати це розпорядження як таке, що нереалізоване.

За інформацією СБУ, в ході попереднього вивчення ринку тотожних систем з’ясовано, що в Україні наразі існує низка електронних майданчиків для організації контролю, аналізу та прогнозування уповноваженими державними органами ситуації стосовно СOVID-19 (електронний сервіс «Дій вдома», Інтерактивна система для аналізу та прогнозування медичного забезпечення у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби «Карта медичного забезпечення» тощо). Також організацію збору та надання аналітичної інформації стосовно СOVID-19 передбачає офіційний портал Кабінету міністрів та система оперативного моніторингу Національної служби здоров’я України.

Як наголошується, тимчасовий характер покладених на систему завдань та перспективи закінчення карантину в Україні актуалізують питання доцільності закупівлі системи. Крім того, тривала експлуатація системи потребуватиме додаткового фінансування на продовження дії ліцензій програмних компонентів у розмірі 7 млн грн на рік, а також на технічну підтримку з оновлення програмного забезпечення та усунення помилок – орієнтовно 5,6 млн грн кожні 18 місяців.