На кордоні Польщі з Україною стоять понад 500 вантажівок

На переході Дорогуськ-Ягодин на кордоні з Польщею через ремонт виникли черги, в яких зібралося з обох боків кордону понад 500 вантажівок.

Про це повідомляє Polskie Radio.

"На польсько-українському кордоні на переході "Дорогуськ-Ягодин" вистроїлися довгі черги. З обох сторін стоять понад п’ять сотень вантажівок, а приблизний час очікування на перетин кордону становить 24 години", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до жовтня на переході "Дорогуськ-Ягодин" відбуватиметься ремонт і настільки великі черги тут утворюються передусім через це. Друга причина – це інтенсифікація руху, що зазвичай спостерігається у вихідні.

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На переході "Гребенне-Рава-Руська" черга на в’їзд до Польщі складається з приблизно 90 автівок, а на виїзд – зі 170. Водії, що хочуть потрапити до України, мають чекати на оформлення близько 13 годин, а до Польщі – 9.

фото: PAP/Darek Delmanowicz