Австрія внесла 32 країни до "червоної зони", Україна - у списку

Уряд Австрії ухвалив рішення про запровадження з 27 липня більш жорстких правил в’їзду для громадян з 32 країн, серед яких і Україна.

Відповідна постанова МОЗ Австрії була прийнята 24 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Документом, зокрема, визначається 32 країни та регіони з високим ризиком зараження коронавірусом: Єгипет, Албанія, Бангладеш, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Чилі, Еквадор, Індія, Індонезія, Іран, Косово, Мексика, Молдова, Чорногорія, Нігерія, Північна Македонія, Пакистан, Перу, Філіппіни, Португалія, Румунія, Російська Федерація, Швеція, Сенегал, Сербія, ПАР, Туреччина, США, провінція Хубей (Китай) та Україна.

Для австрійців, громадян ЄС, ЄЕП та Швейцарії, а також усіх тих, хто має місце проживання чи дозвіл на проживання/перебування в Австрії, при в’їзді в Республіку Австрія з вищеназваних країн потрібно надати ПЛР-тест на коронавірус, який не має бути зроблений не давніше трьох днів (раніше це було медичне свідоцтво не давніше 4 днів). У разі відсутності тесту особа направлятиметься під десятиденний (домашній) карантин, вийти з якого достроково можна після проходження ПЛР-тесту вже в Австрії протягом 48 годин.

При цьому постанова передбачає обов’язковий домашній карантин навіть при наявності негативного результату ПЛР-тесту для так званих "громадян третіх країн" (громадян, які не мають право вільного пересування по ЄС, ЄЕП та Швейцарії). Через пандемію для цієї категорії громадян і до цього існувала заборона в’їзду до Австрії, але з винятком випадків в’їзду в республіку з країни Шенгенської зони. Якщо хтось з цієї категорії в’їжджатиме в Австрію з 27 липня, то має відправлятися під обов’язковий 10-денний карантин, уникнути якого не допоможе навіть негативний результат ПЛР-тесту, у т.ч зроблений вже по прибуттю в Австрію. Водночас, як повідомляють австрійські ЗМІ, це правило не поширюється на громадян третіх країн з місцем проживання в Австрії.

Також існують й інші винятки для громадян третіх країн, зокрема, що стосується доглядачів, сезонних працівників, дипломатів та членів їх сімей та у випадках виняткових сімейних справ. Вони можуть достроково припинити 10-денний домашній карантин після проведення ПЛР-тесту після прибуття в Австрію.

Транзитний проїзд Австрією без зупинки залишається без змін.

Більш жорсткі правила в’зду в Австрію прокоментував посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, повинні пред’явити PCR-тест (ПЛР-тест - ред.) і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення). Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії, мають пред’явити негативний тест, не давніший, ніж 72 години", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що те саме стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів, або ж якщо громадянина чи громадянку України чекає в Австрії чоловік або дружина, чи у випадку поїздки в Австрію на весілля або похорон: "В такому разі PCR-тест обов’язковий, але в‘їжджати можна".

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 липня у світі зареєстровано 15 947 618 випадків коронавірусу, при цьому 9 743 590 осіб одужали і 642 829 загинули.