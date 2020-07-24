Зеленського просять надати "Героя України" загиблим під Зайцевим бійцям та медику

Президента Володимира Зеленського закликають надати посмертно звання "Героя України" загиблим на Донбасі військовому медику Миколі Ільїну та військовослужбовцям Дмитру Красногрудю та Ярославу Журавлю.

Відповідна електронна петиція №22/102380-еп опублікована на сайті глави держави у п’ятницю.

"Прошу нагородити (посмертно) званням "Героя України" лейтенанта, розвідника 35-ї бригади морської піхоти Дмитра Красногрудя, військового медика Миколу Ільїна та сержанта, розвідника 137-ї омпб 35-ї бригади морської піхоти Ярослава Журавля, які полягли в бою із російськими окупаційними військами під Зайцевим", - зазначається у документі.

Автором петиція є Данилюк Марина Миколаївна.

Станом на 13-ту годину петицію підписали 70 осіб із необхідних для розгляду Президентом 25 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув у "сірій зоні" в районі Зайцевого. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 13 липня.

Однак під час евакуації неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який ішов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

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Надалі окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

16 липня тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя було передано на контрольовану урядом України територію.

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17 липня на підконтрольну уряду України територію було передано і тіло військового медика Миколи Ільїна.

21 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло Ярослава Журавля.