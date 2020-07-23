У штабі ООС розповіли деталі про загибель медика та смерть пораненого морпіха

У командуванні ООС розповіли деталі про загиблого медика та смерть пораненого морського піхотинця, якого не змогли евакуювати з поля бою.

Про це пише BBC News Україна з посиланням на відповідь командування ООС.

“Тіла загиблих на момент передачі українській евакуаційній групі "Евакуація-200" мали незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами у моргу. А самі загиблі були без своєї військової форми”, - повідомляє BBC News Україна.

Крім того, повідомляється, що тіло військового медика Миколи Іліна розрізали.

"Незрозумілим і кричущим є факт відносно розтину тіла полеглого військового медика. ...Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика, за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні командування ООС.

Також у командуванні Операції Об'єднаних сил розповіли, що група евакуації виявила російську протипіхотну міну ПОМ-2.

"Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 встановлюють дистанційно, вона має період самоліквідації від 4 до 100 годин", - йдеться у відповіді пресслужби ООС.

Міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких ниток завдовжки до 10 метрів кожна.

"Використання збройними формуваннями РФ ПОМ-2, з наданням фотодоказів міжнародним організаціям, нещодавно було зафіксовано і на території ЗАТ "Бахмутського аграрного союзу", що буквально за декілька кілометрів від Зайцевого - у Новолуганському на Донеччині", - звертають увагу в командуванні ООС.

Уся ситуація з перешкоджанням пошукам пораненого і евакуації тіл суперечить Женевській конвенції про захист жертв війни, наголошує Командування ООС.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ була запланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої у "сірій зоні" в районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група з іще одним травмованим офіцером відступила.

У четвер, 16 липня, тіло лейтенанта передано на контрольовану урядом України територію. Тіло загиблого військового медика забрали бойовики російських окупаційних військ. Командування Об’єднаних сил докладало усі необхідні зусилля для передачі тіла українській стороні.

Українські військові також намагалися за сприяння СММ ОБСЄ отримати від російських збройних формувань гарантії безпеки для пошуку пораненого військового, який першим прийняв на себе вогневий удар 13 липня під Зайцевим. Втім, бойовики відмовляли українській стороні у його пошуку.

17 липня тіло військового медика передано на контрольовану урядом України територію.