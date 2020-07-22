У Вінниці ветерани АТО протестують через покинутого напризволяще пораненого морпіха

У Вінниці у середу ветерани АТО вийшли на протест через покинутого напризволяще пораненого морпіха, який помирав три дні, і вимагали притягнути до відповідальності за бездіяльність вище військове керівництво держави.

Про це вони заявили під час пікету будівлі ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На пікет вийшли близько півсотні ветеранів АТО/ООС. Вони висловлювали своє обурення бездіяльністю вищого військового керівництва держави, яке не забезпечило порятунок морпіха, пораненого 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання. Він кілька днів залишався живим на непідконтрольній уряду України території. 21 липня представники російсько-окупаційних військ повернули його тіло.

У Вінниці ветерани АТО вийшли на протест через покинутого напризволяще пораненого українського морпіха / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

«Наше терпіння підходить до кінця: людину покинули, як собаку. Ніхто не поворухнув пальцем, не підтягнув ні танків, ні артилерії, ніхто не намагався організувати операцію з порятунку», - сказав один з учасників пікету, який назвався Ігорем.

З пікетувальниками зустрівся голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. Вони заявили посадовцю, що вважають позицію вищого керівництва держави у даній ситуації службовою недбалістю, яка призвела до смерті, і заслуговує на покарання згідно з чинним законодавством.

Також учасники пікету вимагали оприлюднити ім’я загиблого та нагородити героя за його подвиг.

Згодом Борзов на своїй сторінці у Facebook написав: «Сержант Ярослав Журавель – український боєць, якого кілька днів не змогли евакуювати після поранення. Його тіло забрали. Він вдома – у Дніпропетровську. Назвати ім’я загиблого мене просили сьогодні на пікеті під ОДА».

У дописі також міститься посилання на відомості про загиблого морпіха, оприлюднені журналістом Андрієм Цаплієнком.

«Український безпілотник зняв відео з пораненим морпіхом у білому шоломі. Боєць був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Кадри показав журналіст Андрій Цаплієнко в сюжеті програми «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1». Трьох воїнів представили до нагороди…», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої у "сірій зоні" районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група з ще одним травмованим офіцером відступила.

У четвер, 16 липня, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передано на контрольовану урядом України територію. Тіло загиблого військового медика забрали бойовики російських окупаційних військ. Командування Об’єднаних сил докладало усі необхідні зусилля для передачі українській стороні його тіла.

21 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло третього українського захисника, який був поранений під час обстрілу евакуаційної групи під Зайцевим 13 липня і помер через те, що окупанти відмовлялися надати українській стороні дозвіл на його пошуки у "сірій зоні".