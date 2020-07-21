Окупанти віддали Україні тіло військового

Окупанти передали українській стороні тіло полеглого захисника, військові з'ясовують його особу.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Сьогодні, 21 липня, представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну уряду України територію. Наразі особу загиблого не ідентифіковано", - йдеться у повідомленні.

В ООС припускають, що ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого досі вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, Донецької області.

Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи «Евакуація 200» тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої у "сірій зоні" районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група з ще одним травмованим офіцером відступила.

У четвер, 16 липня, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передано на контрольовану урядом України територію. Тіло загиблого військового медика забрали бойовики російських окупаційних військ. Командування Об’єднаних сил докладало усі необхідні зусилля для передачі українській стороні його тіла.

Наразі українські військові також намагаються за сприяння СММ ОБСЄ отримати від російських збройних формувань гарантії безпеки для пошуку пораненого військового, який першим прийняв на себе вогневий удар 13 липня під Зайцевим. Втім, досі бойовики відмовляли українській стороні у його пошуку.