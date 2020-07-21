Окупанти застосовують артилерію та міномети: загинув військовий, ще один поранений

За минулу добу окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв позиції військових з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети. Опорні пункти наших захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював з гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120-го та 82-го калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.