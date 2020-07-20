Окупанти сім разів зривали “тишу”, загинув український військовий

Станом на 17.00 понеділка, 20 липня, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український захисник загинув.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"20 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, використавши не лише міномети, а й артилерійські установки", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів по наших позиціях поблизу Миронівського. Автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети загарбники задіяли біля Причепилівки. Ще один факт порушення припинення вогню зафіксовано неподалік Шумів. На цій ділянці фронту противник обстріляв опорні пункти наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, стрілецького та снайперського озброєння.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя.

За поточну добу внаслідок ворожого обстрілу один український захисник загинув.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.