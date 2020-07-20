На Донбасі загинув український військовий

В зоні операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу з боку російських окупантів загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

«Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, не сумісне з життям», - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.