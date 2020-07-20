Окупанти обстріляли Миронівський зі 122-мм артилерії й мінометів

Російські окупаційні війська станом на 12.00 20 липня чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення. Від початку поточної доби, станом на 12.00, ворог здійснив 4 обстріли позицій захисників України. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню у складі Об’єднаних сил немає”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, в районі н.п. Миронівський російські окупаційні війська здійснили 17 пострілів зі 122-мм артилерії та випустили 6 мін калібру 120 мм. Обстріл вівся з напрямку від окупованого села Санжарівка. Поблизу Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя окупанти застосували гранатомети і стрілецьке озброєння.

Втрати ворога після адекватної відповіді українських захисників уточнюються, повідомив речник.