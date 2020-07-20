Окупанти обстріляли Миронівський зі 122-мм артилерії й мінометів
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення. Від початку поточної доби, станом на 12.00, ворог здійснив 4 обстріли позицій захисників України. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню у складі Об’єднаних сил немає”, - повідомив речник.
За словами Гуцуляка, в районі н.п. Миронівський російські окупаційні війська здійснили 17 пострілів зі 122-мм артилерії та випустили 6 мін калібру 120 мм. Обстріл вівся з напрямку від окупованого села Санжарівка. Поблизу Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя окупанти застосували гранатомети і стрілецьке озброєння.
Втрати ворога після адекватної відповіді українських захисників уточнюються, повідомив речник.