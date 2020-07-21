Кулеба: Є всі підстави вважати, що вбивство медика на Донбасі — воєнний злочин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що встановлено картину подій на Донбасі, коли було вбито медика, і є всі підстави говорити саме про воєнний злочин.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми провели роботу з нашими міжнародними партнерами, вони були в деталях поінформовані про те, що сталося. Ми знаємо картину того, похвилинно, що відбувалося, і є всі підстави вважати, що йдеться саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика”, - зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що це “ганебне вбивство” засудили міжнародні партнери України, серед яких ЄС, Великобританія та США.

“Я хочу подякувати їм, що вони швидко відреагували і почули українську сторону в цьому питанні”, - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої у "сірій зоні" в районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень несумісних з життям. Після цього евакуаційна група з ще одним травмованим офіцером відступила.

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16 липня тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя передано на контрольовану урядом України територію. Тіло загиблого військового медика забрали бойовики російських окупаційних військ. Командування Об’єднаних сил докладало усі необхідні зусилля для передачі тіла українській стороні.

17 липня тіло військового медика ЗСУ Миколи Ільїна, який був підступно вбитий під час обстрілу евакуаційної групи 13 липня поблизу Зайцевого, передано на контрольовану урядом України територію.