Помпео зробив особисту заяву щодо вбивства українського медика на Донбасі

Державний секретар США Майкл Помпео виступив з особистою заявою, у якій згадав про вбивство українського військового медика на Донбасі російськими окупантами та засудив агресію РФ проти України.

Про це він заявив під час спеціального брифінгу з міжнародних питань, що відбувся в середу в Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Від імені Сполучених Штатів хотів би висловити глибоке засмучення у зв'язку з повідомленнями про вбивство вчора українського військового медика", - зауважив глава американської дипломатії під час вступної частини брифінгу.

Він підкреслив, що американський народ стоїть разом з народом України у його протистоянні "жорстокій агресії під проводом російських сил на Донбасі".

Глава Держдепартаменту також підкреслив, що Сполучені Штати "віддають шану українцям, які загинули або були поранені в боротьбі за демократію".

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Виступ Помпео практично повторив заяву, озвучену напередодні Посольством США в Україні. Однак важливо, що глава американської дипломатії вирішив за необхідне акцентувати на цьому увагу ще раз та озвучити позицію офіційного Вашингтона особисто.

Як повідомлялося, 13 липня незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.