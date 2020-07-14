Посольство США глибоко засмучене вбивством військового медика на Донбасі

Посольство США в Україні глибоко засмучене повідомленням про вбивство українського військового медика.

Про це американські дипломати заявили у Facebook.

"Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашнє вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі та віддаємо шану героїзму багатьох українців, які втратили життя і зазнали травм під час несення служби своїй демократії", - зазначили у диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, окупанти на Донбасі 13 липня вбили військового медика.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, що Міністерство закордонних справ сьогодні, 14 липня, поінформує міжнародних партнерів і ОБСЄ про убивство російськими найманцями українського медика на Донбасі, яке має ознаки воєнного злочину.