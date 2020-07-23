Інститути відмовляються провести експертизу ходи у справі Шеремета — адвокат

Адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко повідомив, що провідні інститути відмовилися встановити психологічний портрет за відео.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, єдиним основним доказом у справі є експертиза ходи Айвона Бірча з Англії, а також портретно-психологічна експертиза. Безпалий наголосив, що саме їх високопосадовці наводять як доказ причетності Кузьменко до вбивства Павла Шеремета.

"Коли адвокати звернулись до низки провідних інститутів, всі сказали, що встановити психологічний портрет по відео, а тим паче порівняти два відео, неможливо", – розповів захисник, додавши, що це суперечить самому предмету експертизи.

Адвокат також наголосив, що Мін’юст відкрив дисциплінарне провадження щодо цих двох експертів.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський районний суд міста Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.

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20 липня у МВС наголосили, що підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь не має беззаперечного алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета.