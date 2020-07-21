Суд призначив дату розгляду апеляції на продовження арешту Кузьменко

Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу захисту підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко щодо продовження їй терміну арешту.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko.

“23.07.2020 на 15:05 призначено судове засідання в Апеляційному суді м.Києва щодо розгляду апеляційної скарги захисту Юлії Кузьменко. Головуючий суддя - Слива Ю.М.”, - йдеться у повідомленні.

У коментарі Укрінформу захисник Кузьменко Тарас Безпалий уточнив, що це засідання стосується розгляду скарг захисту на продовження строку арешту Кузьменко.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

12 березня на брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль повідомив, що слідство у справі вбивства Павла Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для усіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.