Уряд ініціює штрафи за перешкоджання у проведенні пожежних перевірок

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки».

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці зазначається, що цей законопроєкт спрямовано на запобігання виникненню пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру шляхом унеможливлення створення перешкод для проведення перевірок з питань дотримання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Підкреслюється, що загалом законодавство зобов’язує суб’єктів господарювання допускати посадових осіб органу держнагляду до здійснення заходів держконтролю, «однак практика свідчить про нехтування власниками та керівниками підприємств, установ, організацій та іншими юридичними особами цією вимогою».

Так, за даними МВС, лише у 2019 році було неможливо здійснити заходи держконтролю у сфері техногенної та пожежної безпеки у 2020 випадках, у тому числі через недопущення до проведення перевірок.

У цьому зв’язку новий законопроєктом пропонується розв’язати цю проблему шляхом запровадження адміністративної відповідальності за перешкоджання діяльності уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, який здійснює держнагляд к сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок.

Зокрема, цим законопроєктом планується доповнити КУпАП новою статтею – 18514 – «Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок».

Пропонується передбачити покарання за цією статтею у вигляді накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також пропонується визначити покарання за те саме діяння, вчинене повторно упродовж року, у вигляді накладення штрафу від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У цьому документі передбачається надання можливості суддям районних, районних у містах, міських чи міськрайонних судів розглядати справи про такі адмінпорушення.

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Крім того, законопроєктом пропонується надати право поліцейським та посадовим особам органу держнагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки складати протоколи про адмінправопорушення, передбачене статтею 18514 КУпАП.

«У зв’язку з тим, що правопорушники можуть не надавати можливість оформити протокол за статтею 18514 КУпАП пропонується надати можливість поліцейським проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника в разі перешкоджання ним діяльності уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок шляхом внесення змін до статті 262 КУпАП», - зазначається у пояснювальній записці.

Прийняття законопроєкту, як наголошується, прогнозовано сприятиме забезпеченню належного рівня захисту життя та здоров’я громадян.

У разі прийняття цього документу як закону він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.