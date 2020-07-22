Уряд планує виділити 55 мільйонів для ліквідації наслідків пожежі на Луганщині

Кабмін планує сьогодні виділити 55 млн гривень для ліквідації наслідків масштабної пожежі на Луганщині.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не забуваємо ми і про важливість допомоги людям, які пережили страшні пожежі на Луганщині. Через це лихо десятки українців втратили домівки. Ми планомірно, а головне — відповідально продовжуємо допомагати і сьогодні пропонується виділити 55 млн гривень для ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації”, - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що більша частина цих коштів піде на матеріальну допомогу родинам загиблих та для відбудови житла.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

За інформацією ОДА, обліковані 76 будинків, які постраждали внаслідок пожежі, жоден з них не застрахований. Вогонь пошкодив житлові будинки та господарчі споруди у 41 домогосподарстві, знищив 35 будинків у с. Смолянинове. Пошкоджено 15 та повністю зруйновано 49 будинків садівничого товариства № 5 «Озеро Вовче» Новоайдарського району.

Постраждали 223 особи, з яких 109 осіб зазнали матеріальної шкоди, 114 людей (з них 17 дітей) звернулись до швидкої медичної допомоги, лікарень Сєвєродонецька та смт Новоайдар із травмами.

Орієнтовний розмір збитків, завданих тільки від втрати лісових насаджень, перевищує 450 млн гривень.

8 липня Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Луганщину заявив, що постраждалі жителі отримають по 300 тис. гривень компенсації на придбання житла, ще буде виділено по 20 тис. гривень кожному жителю та окрема компенсація родинам загиблих.