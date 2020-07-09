Шмигаль – про пожежі на Луганщині: За втрачене житло люди отримають по 300 тисяч

Люди, які втратили житло через лісові пожежі в Новоайдарському районі Луганської області, отримають по 300 тис. грн, а ті, хто потребує капітального ремонту, – по 50 тис. грн.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Урядовий портал.

"За повністю втрачений будинок – 300 тис. грн, 50 тис. на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч – відшкодування втрат. Також допомогу отримають родини загиблих при пожежах", - сказав Шмигаль, зазначивши, що такі суми компенсацій аналогічні тим, що отримали постраждалі при повені в західних областях України.

Він наголосив на необхідності максимально швидко здійснити виділення коштів для допомоги постраждалим.

"Люди залишилися без житла, багато у кого згоріло все, в тому числі і документи, і гроші. Тут дуже важлива оперативність", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду доручив Луганській ОДА максимально оперативно облікувати по прізвищах всіх постраждалих та передати цю інформацію в Кабмін для того, щоб було прийнято рішення про виділення коштів і ці кошти перераховані на казначейські рахунки в Луганській області.

Як доповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, станом на ранок 9 липня пожежа в Новоайдарському районі Луганської області локалізована, відкритих ділянок полум’я немає.

До рятувальних робіт, за його словами, залучені понад 1000 людей, в лісах здійснюється цілодобове чергування, рятувальники забезпечені усім необхідним.

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"На жаль, внаслідок пожежі є 5 загиблих. У населеному пункті Смолянинове 24 будинки повністю згоріли і не підлягають відновленню. Всього постраждало 59 будинків, 35 з них мають пошкодження різного ступеня. В дачному кооперативі "Вовче озеро", станом на сьогодні, зруйновано 56 будинків. З учорашнього дня працює комісія, яка робить обхід та фіксує всі зруйновані та пошкоджені будинки, кількість постраждалих людей", - сказав він.

Також керівник ОДА підкреслив, що обласна влада підготувала місця обсервації, але люди поки що не звертаються по допомогу щодо надання житла, проживають у сусідів або родичів.

Як повідомляв Укрінформ, Масштабні лісові пожежі на Луганщини гасять із 6 липня. Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тис. га.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Фото: КМУ