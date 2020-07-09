Пожежі на Луганщині: рятувальники досі гасять лісову підстилку

У Новоайдарському районі Луганської області триває гасіння окремих осередків пожежі на території трьох лісництв, що перекинулася й на житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 9 липня на території Новоайдарського району триває гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає близько 5 тис. га", - зазначається у повідомленні.

За інформацією рятувальників, з початку робіт евакуйовано з житлових будинків у с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків у Смоляниновому та знищено 80 дачних будинків.

У ДСНС поінформували, що внаслідок пожежі підтверджено загибель 5 осіб та 34 особи (з них 15 дітей) було госпіталізовано. По медичну допомогу до лікарні зверталася 71 особа.

До гасіння вогню залучено 1494 чоловіка та 293 одиниць техніки, з них від ДСНС 736 чол. о/с та 146 од. техніки (в тому числі 2 літаки Ан-32П, якими 8 липня здійснено 2 скидання – 16 т води). На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Триває також ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 га.